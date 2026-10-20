Lublin Prawie trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Otrzymał nie tylko mandat i punkty Oprac. Damian Nowicki |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: KPP Ryki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło 17 października na terenie gminy Kłoczew w województwie lubelskim. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rykach dostrzegli kierowcę samochodu osobowego, który poruszał się z nadmierną prędkością.

Pomiar potwierdził przypuszczenia funkcjonariuszy pomiar i wykazał, że kierowca jechał z prędkością 146 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Za popełnione wykroczenie 27-letni mieszkaniec powiatu ryckiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Za niemal trzykrotne przekroczenie dozwolonej prędkości oraz brawurę policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak, oficer prasowy KPP Ryki podkreśla, że droga powiatowa nr 1415L łącząca Kłoczew z Rykami wymaga szczególnej ostrożności. W latach 2025–2026 odnotowano tam 34 zdarzenia drogowe, w tym 4 wypadki z jedną ofiarą śmiertelną i trzema rannymi. Tylko w tym roku doszło tam do 13 zdarzeń drogowych.