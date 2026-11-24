Lublin Po materiale "Superwizjera". Prokuratura zbada sprawę przemocy w schronisku Rafał Molenda |

Tajemnice schroniska dla nieletnich w Dominowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O przemocy wobec podopiecznych ośrodka w Dominowie opowiadali bohaterowie reportażu "Superwizjera". Byli wychowankowie schroniska dla nieletnich opisywali swoje dramatyczne doświadczenia z pobytu w schronisku. Ministerstwo Sprawiedliwości po emisji reportażu wydało obszerne oświadczenie.

W placówkach dla nieletnich nie ma miejsca na przemoc ani na zamiatanie incydentów pod dywan. Na zdarzenia w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie resort zareagował wiele miesięcy przed emisją sobotniego reportażu w programie "Superwizjer". Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek dodatkowo polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zbadanie wszystkich wątków przedstawionych w materiale telewizyjnym pod kątem ewentualnego popełnienia przestępstwa. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący sytuacji w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie

Resort w wydanym komunikacie zaznacza, że traktuje relacje byłych wychowanków poważnie. Jednocześnie wskazuje, że po blisko trzech dekadach trudno szczegółowo odnieść się do opisanych przez nich wydarzeń.

Pracownik nie zgłosił przemocy

Ministerstwo informuje, że w ubiegłym roku w schronisku doszło do aktów przemocy między wychowankami. Po pierwszym zdarzeniu wychowawca nie poinformował o incydencie przełożonych. Doszło do kolejnego ataku.

Dyrektor schroniska wyciągnął wobec tego pracownika konsekwencje służbowe w drodze rozmowy dyscyplinującej. Sprawca został odizolowany od poszkodowanego i przeniesiony do innej grupy, o zdarzeniu powiadomiono sąd i organy ścigania, a pokrzywdzony chłopiec otrzymał pomoc medyczną oraz stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Po tych wydarzeniach resort nakazał zmianę sposobu reagowania na przemoc. Pracownicy mają zgłaszać każdy taki przypadek przełożonym i personelowi medycznemu. Sprawcy mają być natychmiast oddzielani od osób narażonych na kolejne ataki. Ministerstwo zleciło również dodatkowe szkolenia pracowników.

Blisko 40 procent mówiło o agresji

Trzeciego lutego przeprowadzono badanie wśród wychowanków ośrodka w Dominowie. 81 procent ankietowanych odpowiedziało, że czuje się w schronisku bezpiecznie i ufa pracownikom. Jednocześnie blisko 40 procent wychowanków wskazało na występowanie różnych form agresji między nieletnimi. Chodziło między innymi o wyzwiska, przepychanki i bójki.

Resort zapewnia, że po otrzymaniu tych wyników zwiększył nadzór i działania wychowawcze.

RPO wskazał nieprawidłowości

Schronisko w Dominowie sprawdzał również Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, niezależny zespół działający przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Po jednej z kontroli zwrócił uwagę między innymi na użycie przymusu wobec wychowanków podczas interwencji w 2021 roku.

Ministerstwo poleciło dyrektorowi wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników i zgłosić sprawę prokuraturze. Dyrektor ukarał pracowników, jednak prokuratura później umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Kontrola przed emisją reportażu

Kolejna kontrola - jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości - prowadzona była od 18 do 20 listopada. Nie była to reakcja na reportaż "Superwizjera", bo wizytę zaplanowano wcześniej w harmonogramie kontroli na 2026 rok.

Tym razem urzędnicy skupili się na przestrzeganiu praw wychowanków. Rozmawiali indywidualnie z każdym nieletnim przebywającym w schronisku. Chłopcy mogli przedstawić swoją wersję wydarzeń bez obecności innych wychowanków. Wypełniali też anonimowe ankiety.

Ministerstwo w komunikacie nie podało wyników tej kontroli. Nie wiadomo więc jeszcze, co wychowankowie przekazali kontrolerom, czy ujawnili nowe przypadki przemocy oraz czy urzędnicy znaleźli kolejne nieprawidłowości.

Schronisko specjalne

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie jest placówką o wzmocnionym nadzorze wychowawczym. W całej Polsce działają tylko dwie takie jednostki. Trafiają do nich młodzi ludzie wymagający szczególnego wsparcia i ścisłego nadzoru po wejściu w konflikt z prawem.

"Obecnie trwa konkurs na nowego dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Odejście dotychczasowego szefa placówki na emeryturę było zaplanowane wcześniej i nie miało żadnego związku z nieprawidłowościami ani zainteresowaniem mediów" - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.