- Zgodnie z procedurami zbieramy materiał dowodowy, wystąpiliśmy o opinie merytoryczne do różnych instytucji. Trudno określać, jak długo to postępowania potrwa i kiedy się zakończy – mówi wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie Dariusz Kopciowski.

Prowadzi postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków krajobrazu pola bitwy pod Komarowem stoczonej 31 sierpnia 1920 roku. Z wnioskiem o wpis wystąpiło Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem". To z jego inicjatywy w 2022 roku na paśmie wzgórza 255, o które w 1920 roku toczyły się walki, stanął Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. To widoczny z daleka, blisko 20-metrowy monument.