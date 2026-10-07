Lublin Przed policją ukrył się w wersalce i udawał że śpi

Ukryła się w łóżku przed policją Źródło wideo: KMP Wrocław Źródło zdj. gł.: KMP Biała Podlaska

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Za 32-latkiem wydano list gończy. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Mieszkaniec Białej Podlaskiej wcześniej ukrywał się za granicą. Po powrocie do kraju zatrzymał się u znajomej. Już następnego dnia policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań w Międzyrzecu Podlaskim.

"32-latek, by uniknąć odpowiedzialności wybrał nietypową kryjówkę. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Ich uwagę zwróciło niedomknięte łóżko, w którym ukrywał się mężczyzna, który po jej otwarciu udawał, że śpi. Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy" - przekazała aspirant Katarzyna Gągolińska z policji w Białej Podlaskiej.

Mężczyzna przed policją ukrył się w wersalce i udawał że śpi Źródło zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Do zatrzymania 32-latka doszło dzięki pracy bialskich i międzyrzeckich kryminalnych. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.