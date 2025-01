Pościg za kompletnie pijanym kierowcą

Do zdarzenia doszło 13 stycznia. Przed godziną 14 dyżurny zduńskowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Komisji Edukacji Narodowej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu BMW, którego kierujący zbiegł. Policjanci we współpracy ze Strażą Miejską, ustalili numery tablic rejestracyjnych BMW.

Policyjny pościg za kierowcą bmw

Jak relacjonuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk strażnicy miejscy zauważyli BMW i powiadomili policjantów. - Po dojedzie na miejsce, funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, dając sygnał kierującemu do zatrzymania. Kierujący się zatrzymał. Gdy policjant podszedł do pojazdu, by wylegitymować mężczyznę, ten ruszył, omijając policjanta i dynamicznie skręcił w ulicę Żeromskiego. Policjanci ruszyli za nim w pościg, jednak kierowca zlekceważył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i kontynuował ucieczkę ulicami miasta. Jego kierowanie samochodem było bardzo niebezpieczne, miał trudności z utrzymaniem się na swoim pasie ruchu, wyprzedzał inne pojazdy, wykorzystując powierzchnię wyłączoną z ruchu, przejeżdżał chodnikiem, by ominąć samochody oczekujące na skrzyżowaniu na wjazd, nie zważał na sygnalizację świetlną i przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle - opisuje policjantka.