Zderzenie dwóch tramwajów. Jedna osoba w szpitalu
Jedna osoba odniosła poważniejsze obrażenia w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w niedzielę na ul. Narutowicza w Łodzi. Do wypadku doszło ok. godz. 10 w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło" - poinformowała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik.
W wyniku zderzenia 71-letnia pasażerka linii nr 12 trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.
Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi.
Ruch tramwajów w miejscu wypadku odbywa się już normalnie. Wcześniej były kierowane objazdem i uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.