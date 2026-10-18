Łódź Zderzenie dwóch tramwajów. Jedna osoba w szpitalu Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

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Jedna osoba odniosła poważniejsze obrażenia w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w niedzielę na ul. Narutowicza w Łodzi. Do wypadku doszło ok. godz. 10 w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.

"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło" - poinformowała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik.

W Łodzi zderzyły się dwa tramwaje Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

W wyniku zderzenia 71-letnia pasażerka linii nr 12 trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.

Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Ruch tramwajów w miejscu wypadku odbywa się już normalnie. Wcześniej były kierowane objazdem i uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

W Łodzi zderzyły się dwa tramwaje Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Źródło: Google Maps