Cztery pytania o niedzielne wybory i nieoczywiste odpowiedzi

Zdaniem wielu politologów, zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą najważniejsze w XXI wieku, bo zdefiniują, jaka będzie Europa przyszłości. Na ile jednak jesteśmy tego świadomi? Przypadkowo napotkanym osobom zadawaliśmy te same, cztery pytania: jakie wybory się zbliżają, czym zajmuje się Parlament Europejski, ilu jest europosłów i ilu wybieramy w Polsce. Odpowiedzi często były zaskakujące.

Jakie wybory się odbędą w niedzielę i kogo wybieramy

To miało być pytanie na rozgrzewkę. Wyszliśmy z założenia, że odpowiedź jest dość oczywista. W przekonaniu tym umocniła nas pierwsza z zapytanych, Dagmara. - Jak to kogo? Parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego - odparła ze zdziwieniem.