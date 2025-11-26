Tarnówka. Autobus wjechał do rowu i się przewrócił Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby dostały zgłoszenie we wtorek o godzinie 22.54 w nocy. W miejscowości Tarnówka w powiecie zduńskowolskim autobus wjechał do rowu.

Jak informuje staż pożarna w pojeździe było 12 osób. Strażacy udzielili pomocy poszkodowanym dwóm kobietom.

"Po dojeździe na miejsce zespołu ratownictwa medycznego zgłosiły się kolejne dwie poszkodowane, które zaczęły odczuwać dolegliwości" - informują strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli.

Autobus wjechał do rowu i się przewrócił Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

Trzy kobiety w szpitalu

Ostatecznie, jak podaje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, do szpitala przewieziono trzy kobiety.

- To dwie mieszkanki gminy Szadek w wieku 67 i 54 lat oraz 43-letnia mieszkanka powiatu poddębickiego - informuje.

Trzy osoby trzeba było zabrać do szpitala Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

Policja: nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze

Dodaje, że siedzący za kierownicą 52-letni mieszkaniec Łasku nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

- Zjechał na pobocze, a następnie do rowu - zaznacza policjantka.

Autobus został podniesiony na koła. Akcja trwała do godziny 1.55. Brały w niej udział cztery zastępy straży pożarnej, po dwa z PSP i OSP.

Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

OGLĄDAJ: TVN24 HD