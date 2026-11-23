Śmiertelne potrącenie na autostradzie A2. Nie żyje mężczyzna
Do zdarzenia doszło po godzinie 20 na 323. kilometrze autostrady A2 na wysokości miejscowości Wierzbowa.
Mężczyzna został śmiertelnie potrącony. - Ze wstępnych informacji policjantów wynika, że z nieustalonych na ten moment przyczyn 53-letni obywatel Ukrainy pokonał barierę drogową i wyszedł na prawy pas autostrady prosto pod nadjeżdżający pojazd, którym kierował 26-letni mężczyzna podróżujący z pasażerem pojazdem marki Toyota - przekazała młodszy aspirant Izabela Wypychowska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane.
Jak podał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, stan potrąconego mężczyzny wskazuje, że prawdopodobnie przejechało po nim kilka kolejnych pojazdów.
Utrudnienia
Na miejsce zostały skierowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieczorem autostrada A2 w kierunku Warszawy była w tym miejscu zablokowana.