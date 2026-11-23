Łódź Śmiertelne potrącenie na autostradzie A2. Nie żyje mężczyzna

Wypadek na A2 Źródło zdj. gł.: KPP Poddębice

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło po godzinie 20 na 323. kilometrze autostrady A2 na wysokości miejscowości Wierzbowa.

Mężczyzna został śmiertelnie potrącony. - Ze wstępnych informacji policjantów wynika, że z nieustalonych na ten moment przyczyn 53-letni obywatel Ukrainy pokonał barierę drogową i wyszedł na prawy pas autostrady prosto pod nadjeżdżający pojazd, którym kierował 26-letni mężczyzna podróżujący z pasażerem pojazdem marki Toyota - przekazała młodszy aspirant Izabela Wypychowska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane.

Jak podał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, stan potrąconego mężczyzny wskazuje, że prawdopodobnie przejechało po nim kilka kolejnych pojazdów.

Utrudnienia

Na miejsce zostały skierowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej i zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieczorem autostrada A2 w kierunku Warszawy była w tym miejscu zablokowana.