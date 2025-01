Kobieta potrącona na przejściu. Policjanci zatrzymali pracownika i szefa

Do zdarzenia doszło w Sieradzu. Zatrzymanym grozi do 4,5 roku więzienia

W samochodzie pracownik i szef

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierowcy samochodu. Przesłuchali świadków, zabezpieczyli też monitoring. W końcu ustalili, że pojazd, który brał udział w zdarzeniu, prawdopodobnie należy do 33-letniego mieszkańca Turku (woj. wielkopolskie). - Funkcjonariusze ujawnili uszkodzonego forda, który zaparkowany był w miejscu pracy 33-latka. Dalsze ustalenia wskazywały, że kierował nim zatrudniony u niego 40-letni mężczyzna. Sieradzcy policjanci zatrzymali 40-latka, który przyznał się do potrącenia pieszej. Okazało się, że wspólnie z nim podróżował również jego pracodawca, który namawiał go do ucieczki z miejsca zdarzenia. Obydwaj mężczyźni trafili do policyjnej celi - informuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka.