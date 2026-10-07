Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Proces Sebastiana M. Prokurator żąda ośmiu lat więzienia

Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Sąd słucha opinii biegłych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1.

W procesie Sebastiana M. trwają właśnie mowy końcowe.

Sebastian M. odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 na wysokości wsi Sierosław koło Piotrkowa Trybunalskiego, do którego doszło we wrześniu 2023 roku. Według ustaleń śledczych kierowany przez niego samochód BMW poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km/h, gdy uderzył w jadącą przed nim Kię. Auto stanęło w płomieniach. Zginęła trzyosobowa rodzina: Patryk, jego żona Martyna oraz ich niespełna 5-letni syn Oliwier.

Po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski. Przebywał między innymi w Dubaju, skąd w maju 2025 roku został sprowadzony do Polski. Od tego czasu pozostaje w areszcie. Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Posiedzenie organizacyjne w sprawie procesu Bartosza G.
Proces w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai. W sądzie wzmocnione siły policyjne
WARSZAWA
Czterolatek i ośmiolatka podróżowali sami po Wrocławiu
Małe dzieci bez opieki jeździły komunikacją miejską. Chciały odwiedzić babcię
Wrocław
Ilomantsi, Finlandia - 15 lipca 2020: Znak stopu na granicy Finlandii z Rosją. Również granica strefy Schengen
Próbują wydostać się z Rosji. Szukają nowych szlaków
Świat
Pani Maria zmarła w szpitalu
Spędziła na SOR-ze ponad 46 godzin. I zmarła
Poznań
Sztokholmskie Muzeum Nagrody Nobla
Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana
Świat
imageTitle
To nie koniec afery z Ronaldo. "Podlega karze"
EUROSPORT
LPR
Trzylatek wypadł z okna na czwartym piętrze. Trafił do szpitala
Śląskie
ser deska serów
Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie
BIZNES
Małgorzata Duda, matka ofiary wypadku na A1
"Egoizmem i szpanerstwem wydał wyrok na moje dzieci". Łzy matki
Łódź
Władysław Kosiniak-Kamysz i Bogdan Klich w czasie wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych (2.03.2026 r.)
"Zniknął" z sali, poszedł na rozmowę z Trumpem. Znamy kulisy
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Osoba z niepełnosprawnościami, wózek inwalidzki
Najpierw rehabilitacja, potem pieniądze. Przychodni nie stać, więc pacjenci stają w kolejce
Piotr Wójcik
imageTitle
Kolarze potrąceni przez policyjny motocykl. "Pod prąd"
EUROSPORT
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
METEO
Śmigłowiec TOPR
Tragiczny wypadek w Tatrach. Młoda turystka spadła ze stromego żlebu
Kraków
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Energia, długi i AI. Niebezpieczne połączenie dla światowej gospodarki
BIZNES
imageTitle
"Nie jestem lekarzem". Boniek o kadrze, Urbanie i Lewandowskim
EUROSPORT
Sędzia Renata Folkman
"Nigdy na tej sali nie padło szczere słowo: przepraszam"
Łódź
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
BIZNES
Rosyjski atak na Ukrainę (7.10)
"Prezent urodzinowy dla Putina". Rosjanie zabili 11 osób
Świat
JAGUAR TYPE 01 LAUNCH
Jaguar liczy na wielki przełom. "Nie wszystkim się spodoba"
BIZNES
Mec. Robert Nogacki reprezentuje pokrzywdzonych w aferze Zondacrypto
Pełnomocnik pokrzywdzonych w kryptoaferze podejrzany o oszustwa
Michał Fuja, Szymon Jadczak
Silny wiatr
Alarmy możliwe na północy i południu Polski
METEO
59 min
Karol Nawrocki
"Prezydent zrobił z nas idiotów". Kulisy podpisu pod ustawą paliwową
Podcast polityczny
Zderzenie Porsche z autem GDDKiA na S7
Kierowca Porsche uderzył w auto drogowców. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Pies Morcho był uwięziony w wezbranej rzece, Chile
Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy
METEO
imageTitle
Świątek pod wrażeniem swojej gry
EUROSPORT
Zarzuty korupcyjne dla dyrektora domu opieki
Korupcja w domu opieki. Dyrektor usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Eva Marie Saint
Nie żyje legenda Hollywood
Świat
imageTitle
Sensacja w Pekinie. Zaskoczyła i zagra ze Świątek
EUROSPORT
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Ukraina stawia warunki przed wejściem do Unii Europejskiej
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica