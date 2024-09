Wielki pożar składowiska. Akcja strażaków może potrwać jeszcze cały dzień

Trwa przelewanie hałdy odpadów wodą

Trudna akcja i alert RCB

Po godzinie 21 strażacy poinformowali, że pożar został opanowany. - Pożar jest zlokalizowany, co w nomenklaturze strażackiej oznacza, że nie rozprzestrzenia się. Cały czas wewnątrz hali widzimy języki ognia, cały czas są tam zarzewia, dość intensywne w niektórych miejscach. Niestety jest to podyktowane tym, że strażacy będą musieli rozebrać część ścian hali tak, aby do tych miejsc dotrzeć. Przez obecne otwory, nie będą wchodzili do wnętrza ze względu na bezpieczeństwo - relacjonował reporter TVN24 Piotr Borowski.