Policjanci będą wyjaśniać, czy doszło do popełnienia wykroczenia przez kierujących radiowozem funkcjonariuszy, którzy wyprzedzili inny pojazd w rejonie przejścia dla pieszych na osiedlu Retkinia w Łodzi. Film jednego z kierowców opublikował serwis Stop Cham. - Jest zbyt wcześnie na jednoznaczną ocenę tej sytuacji - komentuje rzeczniczka policji. Z kolei były biegły sądowy informuje, że doszło do naruszenia zasad ruchu drogowego.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na jednej z ulic na osiedlu Retkinia w Łodzi. Jeden z kierowców zarejestrował na kamerce, jak radiowóz policyjny wyprzedza go z lewej strony w rejonie przejścia dla pieszych. Na opublikowanym filmiku przez Serwis Stop Cham nagraniu widać jadący za nagrywającym kierowcą radiowóz. W pewnym momencie policjanci zmieniają pas na lewy i wyprzedzają pojazd jadący prawym pasem. Robią to tuż przed przejściem dla pieszych.