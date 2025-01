"Mój czas w Centrum Dialogu dobiegł końca"

"(...)Tak. To prawda. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała mnie wczoraj formalnie w swoim biurze (nie przez facebook) w obecności wiceprezydent Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, że 'mój czas w Centrum Dialogu dobiegł końca'. Usłyszałam kilka ciepłych słów na temat mojej pracy i profesjonalizmu, ale teraz ma inną wizję tej instytucji. Nie mogę z tym polemizować. Zapytana o to, w jaką stronę ma iść teraz Centrum usłyszałam, że będzie bardziej... wielokulturowe. Bardzo to obiecujące, zresztą słyszałam to już wcześniej i faktycznie to się dzieje od kilku lat (vide: Tłumaczenie świata czy Festiwal Łódź Wielu Kultur). Ale ma być bardziej i inaczej. Żałuję, że od dwóch lat nie został rozpisany konkurs na to stanowisko. A miał być. I mam nadzieję, że to się stanie naprawdę w najbliższych miesiącach. Ta instytucja zasługuje na osobę, która zaproponuje nie tylko ciekawy program, ale będzie także potrafiła poruszać się w tym delikatnym i pełnym kolców świecie. Bardzo tego życzę Centrum Dialogu i Zespołowi, który jest bardzo oddany swojej pracy, ale też czuły na to, co się dzieje w świecie i wokół nas. Żałuję też, że Pani Prezydent nie wzięła pod uwagę mojej sugestii, by do rozstrzygnięcia konkursu mógł sprawować funkcję p.o. ktoś z Zespołu. Miałam nadzieję, że obie panie prezydent wezmą tę propozycję pod rozwagę. Niestety, zanim dotarłam do Centrum, by poinformować Pracowników, co się wydarzyło (nie, nie spodziewałam się 😉 ) informacja zaczęła krążyć po świecie social mediów i dotarła do Zespołu. Żałuję, że tak się stało. W oddzielnym poście podziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali przez te lata. To nie jest dla mnie dobry koniec roku. Ale jak mówią moi bliscy: coś się zamyka, ale coś się otwiera..." - napisała w poście Podolska.