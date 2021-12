Troje małych pacjentów z "Matki Polki" dostało udaru. Wcześniej wszyscy chorowali na COVID-19

Zapalenie naczyń

Objawy neurologiczne

Głównym objawem infekcji covidowej są bóle głowy - o charakterystycznym charakterze, bardzo silne - jak określają to lekarze "piorunujące". Pacjenci z takim objawem zgłaszają się do szpitalnego oddziału ratunkowego i są badani neurologicznie, np. by wykluczyć pęknięty tętniak, co zdarza się również u dzieci.