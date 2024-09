Jest pierwszy od 16 lat nowy singiel zespołu The Cure

The Cure "Songs of a Lost World" - zapowiedź nowego albumu

Jak przypomina "Rolling Stone" zespół The Cure pierwszy raz wykonał "Alone" na żywo prawie dwa lata temu w Arēna Rīga na Łotwie. Kolejne koncerty ze swojej trasy otwierali następnymi utworami - w ten sposób fani poznali "A Fragile Thing", "Endsong", "I Can Never Say Goodbye", "And Nothing Is Forever", czy "Another Happy Birthday". - Chcę, żeby (nowy album - red.) był na tym samym poziomie, co naprawdę dobre płyty The Cure - moje ulubione płyty - żeby był całością. Chcę, żeby ludzie słuchali go od początku do końca i żeby zabierał ich w podróż - mówił już w 2019 roku Smith w rozmowie z "Rolling Stone".