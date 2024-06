"Prześcignął pierwszy sezon". Recenzje nowych odcinków "Rodu smoka"

"Wznosi się na jeszcze wyższy poziom", "więcej smoków, bitew, morderstw, intryg, zemsty", "po prostu dobrze się go ogląda" - tak drugi sezon "Rodu smoka" opisują zagraniczni krytycy, którzy mieli już okazję zobaczyć pierwsze cztery odcinki długo oczekiwanej produkcji. W Polsce zadebiutuje 17 czerwca w HBO i na platformie Max.

Po blisko dwóch latach oczekiwania "Ród Smoka" wraca na ekrany. Drugi sezon produkcji oglądać będzie można już od 17 czerwca. Jak oceniają go dziennikarze? Pierwsze recenzje zbiegły się z czwartkową uroczystą premierą w Paryżu.

Drugi sezon "Rodu smoka" już 17 czerwca Theo Whitman/HBO

Zdaniem Williama Goodmana z The Wrap w nowych odcinkach serial "wznosi się na jeszcze wyższy poziom". "To kawał do reszty wciągającej i profesjonalnie dowiezionej telewizji" - stwierdza Goodman. Opisując fabułę określa ją mianem "ekscytującej i wciągającej opowieści". Stwierdza też, że lepiej oddaje ona charakter występujących postaci niż miało to miejsce w pierwszym sezonie serialu.

Pod wrażeniem poziomu i włożonego w serial budżetu jest Louis Chilton z "The Independent". "Całą produkcję po prostu dobrze się ogląda. Niezależnie od tego, czy patrzysz na malownicze krajobrazy, czy okazałe wnętrza zamków, zawsze jesteś nieco oszołomiony ilością pieniędzy, jakie widać na ekranie" - stwierdza. "Gra aktorska jest solidna, a miejscami znakomita" - kontynuuje recenzję, zwracając szczególną uwagę na kreację Olivii Cooke, która w serialu wciela się w Alicent Hightower. "Wygląda na to, że te smoki wciąż mają w sobie mnóstwo ognia" - kwituje swoje rozważania.

Ród smoka 2. Pierwsze recenzje

Pozytywnie o drugim sezonie "Rodu smoka" wypowiada się też Therese Lacson z portalu tematycznego Collider. "Prześcignął swój pierwszy sezon" - ocenia krótko dziennikarka. "Sezon drugi jest mocniejszy, bardziej krwawy. To więcej smoków, bitew, morderstw, intryg, zemsty, nagości i seksu" - pisze Lauren Sarner z New York Post.

Nieco bardziej sceptyczny jest James Hunt, redaktor serwisu Screen Rant. Zaznacza on wprawdzie, że "każdy, komu podobał się pierwszy sezon 'Rodu smoka', powinien być bardzo zadowolony z drugiego sezonu". "Są w nim jednak pewne (...) interesujące wybory co do narracji i (kreacji) postaci, z którymi czytelnicy książek mogą się nie zgodzić" - dodaje.

Drugi sezon "Rodu smoka" już 17 czerwca olivia-cooke-matthew-needham tom-glynn-carney (1) tom-glynn-carney emma-d-arcy-matt-smith house-of-the-dragon olivia-cooke olivia-cooke-ewan-mitchell olivia-cooke-matthew-needham tom-glynn-carney (1) tom-glynn-carney emma-d-arcy-matt-smith house-of-the-dragon olivia-cooke

W Polsce premierowy odcinek drugiego sezonu zostanie wyemitowany 17 czerwca przez HBO o godz. 3:00 nad ranem. Jego powtórkę w telewizji będzie można obejrzeć jeszcze tego samego dnia o 20:10. Odcinki "Rodu smoka" dostępne będą na Max - nowej platformie streamingowej, która zadebiutuje w Polsce 11 czerwca.

ZOBACZ TEŻ: Platforma Max ogłasza ceny pakietów w Polsce

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: The Wrap, The Independent, Collider, New York Post, Screen Rant, tvn24.pl