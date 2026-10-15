Nie żyje Tomasz Fogiel. "Nestor, wielki aktor"

Tomasz Fogiel Źródło zdj. gł.: facebook.com/teatrmuzycznygdynia

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"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tomasza Fogla - aktora, solisty Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, związanego z naszą sceną od 1985 roku" - napisano na profilu teatru w mediach społecznościowych.

W poście podkreślono, że "niewysłowiony jest ból po tej stracie". Tomasz Fogiel przez ponad cztery dekady współtworzył historię gdyńskiego teatru, występując w wielu niezapomnianych spektaklach. Był również pedagogiem, dzielącym się swoim doświadczeniem i miłością do teatru z kolejnymi pokoleniami młodych artystów. "Jego relacja ze studentami często miała charakter ojcowski, niekiedy surowy, ale jednocześnie pełen ciepła i oddania" - czytamy we wpisie na Facebooku.

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Zespół Artystyczny podzielił się osobistym wspomnieniem o zmarłym aktorze, nazywając Tomasza Fogla "nestorem, wielkim aktorem, człowiekiem teatru, pedagogiem, przyjacielem, dobrym duchem teatralnych kulis". Podkreślono, że "jego role, anegdoty i przede wszystkim cenne uwagi odnośnie aktorstwa pozostaną na zawsze w ich pamięci".

Wśród ról Tomasza Fogla są: Motel Kamzoil w legendarnej inscenizacji "Skrzypka na dachu" w reżyserii Jerzego Gruzy, Herod i Piotr z "Jesus Christ Superstar", Doktor Szuman w "Lalce" czy Ślepiec w "Chłopach" Wojciecha Kościelniaka.