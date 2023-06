Madonna trafiła na intensywną terapię, wstrzymano trasę koncertową. Stan gwiazdy "poprawia się"

czytaj dalej

Prezes UOKiK postawił spółce Duka International zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 procent obrotu - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak podał Urząd w komunikacie, sklep on-line duka.com automatycznie dodaje do koszyka kupującego niezamówione produkty. Zwrot niechcianego zakupu oznacza dla konsumentów konieczność poświęcenia czasu oraz opłacenia przesyłki - dodano.