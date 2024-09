Dave Grohl przyznał w mediach społecznościowych, że został ojcem dziecka spoza małżeństwa. W opublikowanym we wtorek oświadczeniu wokalista zespołu Foo Fighters i były perkusista Nirvany pisze o próbie "odzyskania zaufania" żony i dzieci.

"Niedawno zostałem ojcem córeczki urodzonej poza moim małżeństwem. Planuję być dla niej kochającym i wspierającym rodzicem" - przekazał Grohl w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie. "Kocham moją żonę i dzieci i robię wszystko, co w mojej mocy, by odzyskać ich zaufanie i zasłużyć na przebaczenie. Jesteśmy wdzięczni za waszą troskę o wszystkie dzieci, gdy wspólnie idziemy naprzód" - kontynuował muzyk.

Rozwiń

Dave Grohl o dziecku spoza małżeństwa w mediach społecznościowych

Wokalista zespołu Foo Fighters nie zawarł we wpisie żadnych informacji na temat matki dziecka. Oświadczenie, pod którym zablokowano możliwość dodawania komentarzy, to pierwszy wpis Grohla na Instagramie od blisko roku. Ostatni - opublikowany w październiku 2023 roku, był poświęcony jego książce "The Storyteller. Moje historie. Opowieści o życiu i muzyce".

Dave Grohl od 2003 roku jest żonaty z Jordyn Blum. Para ma trzy córki: 18-letnią Violet, 15-letnią Harper i 10-letnią Ophelię. Portal CNN przypomniał we wtorek, że Grohl i Blum rzadko wypowiadają się na tematy związane z rodziną. Para była niedawno widziana razem w Londynie, gdzie zespół Foo Fighters wystąpił pod koniec czerwca.

Dave Grohl z żoną Jordyn Blum Reuters

Dave Grohl - pionier grunge

Dave Grohl jest amerykańskim muzykiem i multiinstrumentalistą. W latach 1990-1994 był perkusistą Nirvany. To z nim w składzie legendarny zespół nagrał między innymi album "Nevermind", uchodzący za jedną z najważniejszych płyt ostatniej dekady XX wieku. Pochodzą z niego takie hity, jak "Smells Like Teen Spirit", "In Bloom" czy "Come as You Are".

Po śmierci Kurta Cobaina w 1994 roku Grohl założył Foo Fighters. Zespół szybko zyskał uznanie krytyków i fanów, zdobywając w trakcie niemal 30-letniej kariery m.in. 11 nagród Grammy i grając koncerty na największych arenach na całym świecie. W 2023 roku grupa wydała płytę "But Here We Are".

Dave Grohl Antonio Scorza/Shutterstock

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: Reuters, CNN, tvn24.pl