- Trudno to inaczej nazwać, jak głupotą. Była to grupka młodych piłkarzy z trenerem spoza Torunia. Nie mieli pojęcia, że jest to niebezpieczne i dlatego urządzili sobie trening na rzecznej łasze. Powiadomiona została policja oraz my - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Lewo, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.

Czym są łachy na Wiśle?

Dlaczego to jest tak niebezpieczne? - Łachy rzeczne to nic innego jak odsłonięte dno Wisły. Jak mówimy o rzece, to mamy nurt. Nigdy nie wiemy, czy woda pod łachą, w jej okolicach, w szczególności w pobliżu kantów, nie wydrąża jakiejś przestrzeni. Rzadko to się zdarza, ale może się zapaść. Jeżeli ktoś będzie na łasze, to uratowanie takiej osoby czy osób, jest niezwykle trudne. Jak się zapadnie, to nie dość, że jest przykryta piachem, to jeszcze wodą - zaznaczył Lewko.