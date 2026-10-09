Kujawsko-Pomorskie Ciężarówka spadła z nasypu na A1 Michał Malinowski |

Ciężarówka spadła z nasypu na A1 Źródło wideo: KP PSP w Chełmnie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Chełmnie

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Do wypadku doszło w piątek przed godziną 1 w nocy na autostradzie A1 w miejscowości Sarnowo, w powiecie chełmińskim.

- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 0.36. Po przybyciu na miejsce pierwszych służb ratunkowych zastano uszkodzony zestaw pojazdów leżący poza pasem autostrady. Ciężarówka przewoziła artykuły spożywcze - przekazał młodszy brygadier Sławomir Leśniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Ciężarówka spadła z nasypu na A1 Źródło zdjęcia: KP PSP w Chełmnie

Kierowca samodzielnie opuścił pojazd przed przybyciem służb. Na miejscu udzielona została mu pierwsza pomoc. Z obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa został przetransportowany do szpitala.

Ciężarówka spadła z nasypu na A1 Źródło zdjęcia: KP PSP w Chełmnie

Za kierownicą siedział 57-latek. Podróżował sam.

- Policjantom oświadczył, że zasnął. Był trzeźwy - poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Stankiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.