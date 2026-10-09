Ciężarówka spadła z nasypu na A1
Do wypadku doszło w piątek przed godziną 1 w nocy na autostradzie A1 w miejscowości Sarnowo, w powiecie chełmińskim.
- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 0.36. Po przybyciu na miejsce pierwszych służb ratunkowych zastano uszkodzony zestaw pojazdów leżący poza pasem autostrady. Ciężarówka przewoziła artykuły spożywcze - przekazał młodszy brygadier Sławomir Leśniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Kierowca samodzielnie opuścił pojazd przed przybyciem służb. Na miejscu udzielona została mu pierwsza pomoc. Z obrażeniami głowy, złamanymi żebrami oraz podejrzeniem urazu kręgosłupa został przetransportowany do szpitala.
Za kierownicą siedział 57-latek. Podróżował sam.
- Policjantom oświadczył, że zasnął. Był trzeźwy - poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Stankiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.