Mogilno. Narkotyki ukrył w sejfie Źródło: KPP w Mogilnie

Mieszkaniec powiatu mogileńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) ukrył narkotyki w sejfie. I choć mogłoby się wydawać, że to dobra kryjówka, to policjantom i tak udało się je namierzyć. 40-latek został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Mogilna udali się do miejsca zamieszkania 40-latka we wtorek (1 kwietnia).

- Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w toku prowadzonych działań uzyskali informację, że 40-letni mieszkaniec powiatu może posiadać w miejscu zamieszkania środki zabronione - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Trzymiesięczny areszt dla 40-latka

W jednym z pokoi odkryli w ścianie sejf, w którym znaleźli 300 gramów syntetycznej substancji w postaci różowych kryształków. Dokładne badanie laboratoryjne wykazało, że jest to narkotyk 3 CMC.

- 40-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji zabronionych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Mogilnie zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do dziesięciu lat - poinformowali mogileńscy policjanci.