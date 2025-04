Łosie w centrum Bydgoszczy

W centrum Bydgoszczy pojawiły się dwa młode łosie. Zwierzęta przeszły z Puszczy Bydgoskiej do miasta. Na miejscu pojawił się weterynarz, który je uśpił, by mogły zostać przetransportowane do lasu.

W czwartkowy poranek dwa młode łosie pojawiły się najpierw na ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy, by dalej podążyć w kierunku centrum miasta. Doszły na Wały Jagiellońskie.

Łosie w centrum Bydgoszczy Źródło: Mariusz Golimowski

Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia łosi, które na dobre rozgościły się w centrum miasta. Wezwano służby.

- Zabezpieczamy rejon centrum miasta. Rano otrzymaliśmy informację o dwóch łosiach, które pojawiły się w centrum Bydgoszczy, między innymi w rejonie ronda Bernardyńskiego oraz sądu. Decyzje odnośnie dalszego losu łosi będą podejmować urzędnicy z wydziału zarządzania kryzysowego - powiedział w rozmowie z tvn24.pl aspirant Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Łosie w centrum Bydgoszczy Źródło: Karol Kabaciński

Wróciły do lasu

Na miejscu pojawił się również weterynarz, który uśpił łosie. Zwierzęta następnie zostanę przetransportowane do lasu.

- Łosie zostały uśpione i wróciły do lasu - potwierdziła Marta Stachowiak, rzecznika prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Łosie w centrum Bydgoszczy Źródło: Karol Kabaciński

Do podobnej sytuacji w Bydgoszczy doszło w sobotę (29 marca), z tym że był to mniejszy łoś, który również został uśpiony i przetransportowany do lasu.