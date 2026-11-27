Kujawsko-Pomorskie Staranował zabezpieczenia i wjechał do wykopu Oprac. Michał Malinowski |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 listopada) około godziny 17.30 w Górznie, w powiecie brodnickim. Policjanci otrzymali informację o samochodzie osobowym, który wpadł do wykopu.

Kierowca zakończył podróż w wykopie Źródło zdjęcia: KPP w Brodnicy

Za kierownicą siedział 26-letni mieszkaniec gminy Górzno.

"Mężczyzna staranował pojazdem zabezpieczenia wykopu, po czym do niego wjechał" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy.

Kierowca zakończył podróż w wykopie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Mundurowi zatrzymali 26-latkowi prawo jazdy. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.