Staranował zabezpieczenia i wjechał do wykopu
Do zdarzenia doszło w czwartek (26 listopada) około godziny 17.30 w Górznie, w powiecie brodnickim. Policjanci otrzymali informację o samochodzie osobowym, który wpadł do wykopu.
Za kierownicą siedział 26-letni mieszkaniec gminy Górzno.
"Mężczyzna staranował pojazdem zabezpieczenia wykopu, po czym do niego wjechał" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy.
Mundurowi zatrzymali 26-latkowi prawo jazdy. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
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