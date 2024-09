W Toruniu i Bydgoszczy trwa gorąca dyskusja nad dokumentem dotyczącym koncepcji rozwoju kraju do 2050 roku. Prezydent i toruńscy radni chcą utworzenia metropolii razem z Bydgoszczą. Z kolei w Bydgoszczy są zupełnie odmiennego zdania. Chcą być samodzielnym bytem. Prezydent Rafał Bruski na środowej sesji rady miasta mówił tak: - Musimy sobie uzmysłowić, gdzie jesteśmy my, a gdzie oni.

Toruń chce metropolii z Bydgoszczą

- W piątek kończą się konsultacje w tej sprawie zapowiedziane przez ministerstwo. Sprawa jest bardzo poważna i strategiczna dla Torunia. To jest nasza racja stanu. Nie godzimy się na to, żeby Toruń degradować do trzeciej ligi miast. Mamy swój określony potencjał, określoną historię i określony dorobek - powiedział przewodniczący rady miasta Torunia Łukasz Walkusz.