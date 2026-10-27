Kujawsko-Pomorskie Korepetytor wykorzystywał seksualnie uczniów. Jest wyrok Oprac. Michał Malinowski |

Wyrok sądu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura przedstawiła 35-latkowi zarzuty dotyczące seksualnego wykorzystania stosunku zależności, zgwałcenia i bezprawnego pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do ich popełnienia.

- Tomasz S. wykorzystywał wytworzony uprzednio przez siebie stosunek zależności z pokrzywdzonymi, doprowadzał ich do czynności seksualnych, a także pozbawiał wolności, przetrzymując w mieszkaniu - potwierdza prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Prokuratura domagała się 13 lat pozbawienia wolności dla oskarżonego. Sąd jednak zmniejszył wyrok do 10 lat, orzekł nawiązkę na rzecz jednego z pokrzywdzonych, a także wnioskowany przez prokuratora dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i zbliżania do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi przez sześć lat

Wyrok nie jest prawomocny.