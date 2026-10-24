Kraków Zderzenie busa i auta dostawczego. Nie żyje 60-latka Rafał Molenda |

Zderzenie busa i auta dostawczego. Nie żyje kobieta Źródło wideo: KW PSP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KW PSP w Krakowie

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Do wypadku doszło o godzinie 12.42. Na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 791 zderzyły się bus pasażerski i samochód dostawczy.

- Do tego tragicznego wypadku doszło w miejscowości Żurada. W busie podróżowały cztery osoby. W samochodzie dostawczym znajdowała się 60-letnia kobieta - powiedział Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Po przyjeździe na miejsce ratownicy medyczni prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.

- Nie udało się uratować życia kobiety. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon - powiedział Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałymi uczestnikami wypadku zajęli się ratownicy medyczni. Na miejsce wypadku dojechało pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja.