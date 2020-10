Wracał z wesela. Ostrzelał dom z broni pneumatycznej i pobił jego mieszkańca

Do pięciu lat więzienia grozi 21-latkowi, który wracając z wesela, wyciągnął pistolet pneumatyczny i ostrzelał jeden z domów w Żabnie (Małopolskie). Mężczyzna pobił też 20-letniego syna właściciela domu, który ruszył za nim w pościg - informuje policja.

W niedzielę nad ranem kończący zabawę na weselu 21-latek, zadzwonił po swoich dwóch kolegów z prośbą o odwiezienie go do domu. W drodze powrotnej polecił kierowcy, aby zboczył trochę z domyślnej trasy i wybrał inną.

Pościg nad ranem

- W pewnym momencie pędzące renault zatrzymało się w poprzek drogi, blokując jadącą za nim skodę. Z samochodu wysiadł mocno pobudzony 21-latek, który przy użyciu pałki teleskopowej rozbił przednią szybę w samochodzie właściciela ostrzelanego wcześniej domu. Do 21-latka dołączył 19-latek i wspólnie pobili ścigającego ich 20-latka, kopiąc i zadając chłopakowi ciosy oraz kopniaki w głowę, nogi oraz tułów. Po wszystkim wsiedli do samochodu i odjechali - dodaje Klimek.

Wpadli na blokadzie

W trakcie przeszukania przy 21-latku znaleziono broń i dopalacze. Cała trójka trafiła do aresztu. Po złożeniu wyjaśnień opuścił go tylko kierowca. 19-latek i 21-latek po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut pobicia, a starszy z nich również uszkodzenia mienia. Grozi im kolejno do 3 i 5 lat więzienia.