12-latka wyszła do szkoły i przepadła. Została odnaleziona

Dziewczynka w środę rano wyszła do szkoły, ale - jak ustaliła policja - nie dotarła tam. Lekcje tego dnia kończyła o godzinie 14. Kiedy nie wróciła do domu, rodzice 12-latki o godzinie 17 zgłosili jej zaginięcie.
Policja opublikowała rysopis zaginionej dziewczynki i wszczęła poszukiwania.
W czwartek około godziny 15.00 poinformowano o jej odnalezieniu.
- Informujemy, że zaginiona 12-latka została odnaleziona przez funkcjonariuszy Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego w Wadowicach na terenie gminy Andrychów. Dziewczynka jest cała i zdrowa - czytamy w policyjnym wpisie na Facebooku.
