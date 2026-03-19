12-latka wyszła do szkoły i przepadła. Została odnaleziona

Powiat wadowicki (Małopolska) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dziewczynka w środę rano wyszła do szkoły, ale - jak ustaliła policja - nie dotarła tam. Lekcje tego dnia kończyła o godzinie 14. Kiedy nie wróciła do domu, rodzice 12-latki o godzinie 17 zgłosili jej zaginięcie.

Policja opublikowała rysopis zaginionej dziewczynki i wszczęła poszukiwania.

W czwartek około godziny 15.00 poinformowano o jej odnalezieniu.

- Informujemy, że zaginiona 12-latka została odnaleziona przez funkcjonariuszy Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego w Wadowicach na terenie gminy Andrychów. Dziewczynka jest cała i zdrowa - czytamy w policyjnym wpisie na Facebooku.