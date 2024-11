Tauron chce zlikwidować elektrownię. Apel radnych

Radni z Sejmiku Województwa Małopolskiego apelują o utrzymanie działania elektrowni Siersza w Trzebini. Elektrownia ma zostać zamknięta do końca 2025 roku.

Radni skierowali swój apel do spółki Tauron Wytwarzanie oraz władz, instytucji i osób, które mają wpływ na sektor energetyczny. Decyzja o zamknięciu elektrowni 31 grudnia 2025 r. jest związana z dekarbonizacją energetyki i zieloną polityką Unii Europejskiej.

Likwidacja bez alternatywy

Elektrownia Siersza dostarcza ciepło do 6 tys. mieszkańców. Radni wyrażają obawę, że jej zamknięcie doprowadzi do poważnych problemów z zaopatrzeniem budynków w ciepło.

Apel radnych trafić ma m.in. do kancelarii prezydenta RP, premiera, parlamentarzystów z Małopolski.

Co z pracownikami i mieszkańcami? Tauron odpowiada

Zapytaliśmy Tauron o sytuację mieszkańców Trzebini, którzy według radnych mogą stracić ogrzewanie. "Dokładamy wszelkich starań i szczegółowo analizujemy możliwe do podjęcia kroki, by w miarę możliwości wspomóc gminę w działaniach mających na celu sprawne przeprowadzenie procesu mającego na celu zapewnienie zaopatrzenia w ciepło mieszkańców" – brzmiała odpowiedź.

A co z pracownikami zamykanej elektrowni? Według Tauronu oni również nie mają powodów do zmartwień. "Zapewniliśmy ich, że przypadku konieczności wyłączenia jednostek wytwórczych, będą mieli zapewnione miejsca pracy. W pierwszej kolejności będziemy starać się relokować pracowników wewnątrz spółki, a w przypadku braku takiej możliwości, będziemy proponować możliwość pracy wewnątrz Grupy TAURON" – czytamy w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji. Pod Tauron Wytwarzanie podlegają elektrownie w Jaworznie (18 km od Trzebini), Łaziskach Górnych(55 km od Trzebini), Będzinie (46 km od Trzebini) i Stalowej Woli (282 km od Trzebini).