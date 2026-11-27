Kraków Ktoś rozpylił gaz w schronisku. "Beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne"

Arleta Unton-Pyziołek o nadchodzących opadach śniegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grzegorz Momot/PAP

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Do zdarzenia doszło w piątek we wczesnych godzinach popołudniowych. W chwili, gdy rozpylono gaz w schronisko w jadalni przebywało wielu turystów. Na zewnątrz wyprowadzono wszystkich gości, a rodzina z kilkumiesięcznym dzieckiem została skierowana do części noclegowej obiektu. W tym czasie wszystkie pomieszczenia zostały wywietrzone.

- Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, na przykład w przypadku astmy u kogoś z odwiedzających - zaznaczyło kierownictwo schroniska.

Pierwsza taka sytuacja

Pracownicy schroniska nad Morskim Okiem sprawdzili nagrania z monitoringu, jednak nie udało się na ich podstawie ustalić, kto odpowiada za zdarzenie.

Prowadzący schronisko określili zachowanie sprawcy jako "beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne". Podkreślili, że była to pierwsza taka sytuacja w obiekcie.

- To sytuacja zupełnie nietuzinkowa. Pojawia się pytanie, po co ktoś to zrobił i czy było to działanie przypadkowe. Jeśli nawet doszło do pomyłki, taka osoba powinna przynajmniej przeprosić i przyznać się do swojego zachowania, tymczasem sprawca uciekł - powiedział Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.