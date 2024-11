Elektryczne busy mają jeździć do Morskiego Oka. Minął termin składania ofert

Tatrzański Park Narodowy przymierza się do zakupu busów elektrycznych, które będą wozić turystów na trasie do Morskiego Oka. Na razie pracownicy parku analizują jedyną złożoną w przetargu ofertę na dostarczenie czterech takich pojazdów.

Do Tatrzańskiego Parku Narodowego wpłynęła tylko jedna oferta na dostarczenie czterech elektrycznych busów, które mają wozić do Morskiego Oka osoby z niepełnosprawnościami - dowiedziała się PAP. Wyznaczony termin na składanie ofert minął we wtorek.

"12 listopada dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na zakup czterech sztuk busów elektrycznych. W tym zakresie wpłynęła jedna oferta od MERCUS PSQ Sp. z o. o. z Warszawy, która zaoferowała kwotę 3 mln 198 tys. zł. Trwa badanie i analiza otrzymanej oferty" - poinformowała w środę Paulina Kołodziejska z TPN.

Jak już informowaliśmy, na razie nie wiadomo nawet, czy pojazdy będą użytkowane zimą, a jeśli tak, to czy już w tym sezonie. Nie ustalono też, kto dokładnie będzie mógł z tej usługi korzystać.

Zakup jeszcze w tym roku

Finansowanie zakupu czterech pojazdów elektrycznych zapewniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. TPN w październiku ogłosił w tej sprawie przetarg nieograniczony. Ze wstępnych szacunków wynikało, że "elektryki" będą kosztowały około 3,5 mln zł.

Ustalono warunek: pojazdy będą zakupione jeszcze w tym roku. Termin zatem był krótki, a wymogi opisane w przetargu były bardzo precyzyjne. Zdecydowano, aby busy były w pełni elektryczne. Dwa z nich muszą posiadać minimum 15 miejsc siedzących, dziesięć stojących lub siedem stojących oraz miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim. Kolejne dwa mają być dostosowane do przewozu osób w dwóch konfiguracjach: minimum 19 miejsc siedzących i trzy stojące lub minimum 16 miejsc siedzących, trzy stojące i jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim.

Według specyfikacji przetargu, pojazdy mają też m.in. posiadać rampy ułatwiające wejście osobom niepełnosprawnym lub wjazd na wózkach. Na ich wyposażeniu ma być klimatyzacja, a także tapicerka z izolacją termiczną i dźwiękową. Powinny także posiadać panele solarne do ładowania baterii. Dodatkowo pojazdy miały być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.

Busy elektryczne miałyby kursować równolegle z transportem konnym, tak aby w pierwszej kolejności zapewnić możliwość transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Porozumienie w sprawie fasiągów do Morskiego Oka

Decyzja o zakupie pojazdów elektrycznych na trasę do Morskiego Oka to efekt majowego spotkania władz TPN z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską oraz przedstawicielami wozaków organizujących konny przewóz na trasie i prozwierzęcymi aktywistami. Wypracowano wówczas 12-punktowe porozumienie, które m.in. zakładało rozpoczęcie testów elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.

Obrońcy praw zwierząt domagają się całkowitego wycofania transportu konnego z trasy do Morskiego Oka. Twierdzą, że zwierzęta cierpią, ciągnąc wozy pod górę.

Konie z trasy do Morskiego Oka co roku, przed każdym letnim sezonem turystycznym, przechodzą szczegółowe badania weterynaryjno-hipologiczne, w tym ortopedyczne. W bieżącym roku 303 z 307 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie przez wszystkich członków komisji, a w ubiegłym roku dwa konie nie przeszły badań i zostały wycofane z pracy. Pracę koni na górskim odcinku ściśle określa regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego.

