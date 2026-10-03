Kraków Wypadek w czasie remontu. Nie żyje dziecko Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w powiecie tarnowskim Źródło zdj. gł.: KM PSP w Tarnowie

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W sobotę po godzinie 11 służby otrzymały informacje o poważnym wypadku w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. Jak informowały, doszło do niego w trakcie prac remontowo-budowlanych drewnianej wiaty na jednej z posesji. Cześć konstrukcji zawaliła się na dziecko.

- Pięcioletnia dziewczynka doznała poważnych obrażeń, trafiła do szpitala - powiedział w sobotę oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie mł. kpt. Dominik Ryba.

W pobliżu posesji lądował śmigłowiec pogotowia Źródło zdjęcia: KM PSP w Tarnowie

Dziecko nie żyje

Oficer prasowy tarnowskiej policji asp. Kamil Wójcik przekazał, że dziewczynka znajdowała się pod opieką ojca. Mężczyzna był trzeźwy. Dodał, że w momencie przekazania załodze karetki dziecko było w stanie ciężkim.

Jego życia niestety nie udało się uratować.

Źródło: Google Maps