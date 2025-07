17-latek zaatakowany nożem. Dwie osoby z zarzutami

Policja o ataku nożownika na 17-latka w Tarnowie Źródło: TVN24

Do ataku na grupę nastolatków, w którym ucierpiał jeden z chłopców, doszło w piątek późnym wieczorem przy ul. Katedralnej w centrum Tarnowa. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy sami zgłosili się na policję.

Jak poinformował aspirant sztabowy Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pierwszy z nich usłyszał zarzut uszkodzenia ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Drugiemu 25-latkowi zarzucono udział i pomocnictwo w przestępstwie. Ma dozór policji.

Atak w centrum Tarnowa

Według ustaleń służb w piątek około godziny 22 na ulicy Katedralnej w centrum Tarnowa doszło do sprzeczki między kilkoma osobami zmierzającymi na rynek i mężczyzną idącym w przeciwnym kierunku. Podczas awantury 25-letni mężczyzna najprawdopodobniej nożem zaatakował jednego z członków grupy i uciekł.

W nocy z soboty na niedzielę policja zatrzymała pierwszego podejrzewanego w tej sprawie. Mężczyzna zgłosił się do komisariatu około godziny 3. Jak informowała tarnowska policja, przyznał się, że to on był sprawcą zdarzenia. Następnie, jeszcze w niedzielę, do komisariatu przyszedł drugi 25-latek, który miał brać udział w piątkowych zdarzeniach. Według informacji przekazanych przez służby, obaj byli wcześniej wytypowani do zatrzymania.

Więcej patroli

W związku z ugodzeniem 17-latka prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny zapowiedział wzmożenie patroli policyjnych w centrum miasta.

- Okolice rynku i ul. Krakowskiej zostaną objęte zwiększoną liczbą patroli, a na ul. Krakowskiej - między lokalami rozrywkowymi - na stałe pojawi się radiowóz - przekazał, powołując się na rozmowę z komendantem Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podinspektorem Tomaszem Bojanowskim.

