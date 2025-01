Przygotowują kołyskę dla 600-tonowej maszyny

Głowica tnąca waży 41 ton

Pierwsza do pracy przystąpi mniejsza maszyna, która we wrześniu przeszła niezbędne testy i odbiory w fabryce w chińskim Changsha. Następnie została rozebrana i przygotowana do transportu. Ładunek składa się z 36 części o wadze ok. 600 ton. Największa z nich waży 87 ton, a tzw. głowica tnąca ma 4,8 metra średnicy i waży 41 ton. Morska podróż do Polski z portu w Szanghaju zajęła ok. 60 dni. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły transportu maszyn TBM nie są podawane do publicznej wiadomości.