Owczarek uciekł z posesji i biegał za samochodami

Nisko na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Kobieta jadąca przez Przędzel na Podkarpaciu zauważyła biegającego po drodze psa. Zawiadomiła policję i zabezpieczyła zwierzę. Owczarek bezpiecznie wrócił do właściciela.

Zgłoszenie wpłynęło do policjantów z Niska w piątek. "Z przekazanych informacji wynikało, że w pobliżu drogi w miejscowości Przędzel, biega owczarek bez opieki. Zgłaszająca przekazała dyżurnemu, że zwróciła uwagę na czworonoga, ponieważ biegł za jej autem" – czytamy w komunikacie niżańskiej policji.

Według zgłoszenia pies był zdezorientowany, ale nieagresywny. Zgłaszająca kobieta przekazała go policjantom, którzy zorganizowali dla niego wodę i posiłek.

Apel do właścicieli psów

Pies nie miał obroży ani zawieszki z danymi właściciela. "Wkrótce, jeden z pracowników komendy rozpoznał, do kogo może należeć zguba. Funkcjonariusze dotarli do właściciela owczarka. Okazało się, że przez chwilę nieuwagi pies wybiegł z posesji. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że jest on właścicielem, bo pies z radością przywitał się ze swoim panem" – podaje policja.

Pies wrócił do właściciela Źródło: Policja Nisko

Funkcjonariusze apelują o zabezpieczanie czworonogów i zaopatrywanie ich w zawieszki z numerami telefonu właściciela.