Pijana matka z dzieckiem chciała przenocować w wiacie śmietnikowej

Matce grozi więzienie

Policjanci zabrali dziecko do radiowozu i wezwali karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni uznali, że dziewczynka nie potrzebuje pomocy medycznej, dlatego wróciła pod opiekę rodziny. Jej matka trafiła do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut narażenia córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.