Odkryli wejście do nieznanej wcześniej jaskini. "Nie wiemy, dokąd prowadzi, ani jak głęboko sięga"

Podczas budowy ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Moczydło (świętokrzyskie) pracownicy odsłonili wejście do nieznanej jaskini. Na razie nie wiadomo, dokąd prowadzi, ani jak głęboko sięga. Sprawdzą to grotołazi.

O niespodziance poinformował w mediach społecznościowych wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Zamieścił też zdjęcia wejścia do jaskini. - Podczas prac związanych z budową ścieżek dydaktycznych w rezerwatach przyrody Moczydło i Chelosiowa Jama pracownicy zidentyfikowali wejście do jaskini. Jakiej jaskini? Jeszcze nie wiadomo – mówi w rozmowie z tvn24.pl wójt Piekoszowa.

Otwór w ziemi widoczny na zdjęciach na pierwszy rzut oka może wyglądać niepozornie, ale na razie nie wiadomo, jak obszerna jest jaskinia, do której prowadzi. Sprawdzą to grotołazi.

"Miła niespodzianka"

Piątek liczy na to, że nowa jaskinia uatrakcyjni teren rezerwatu. – Zależy nam, by udostępnić ją turystom, podobnie jak rezerwat Moczydło, gdzie w XVII i XVIII wieku wydobywano rudę ołowiu. Dlatego cieszymy się, że taka dodatkowa atrakcja się wydarzyła, jest to coś ciekawego – zauważa wójt. Jak dodaje, w sąsiednim rezerwacie Chelosiowa Jama znajduje się najgłębsza (ponad 3,5-kilometrowa) jaskinia w Górach Świętokrzyskich.