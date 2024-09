Pijany jeździł po wałach przeciwpowodziowych

Policjanci zatrzymali pijanego 33-latka, który - choć ma dożywotni zakaz prowadzenia - jeździł samochodem po wałach przeciwpowodziowych przy rzece Sole w Oświęcimiu. Mężczyzna był pijany. Trafił do zakładu karnego.

Wsiadł za kółko mimo zakazu

Grozi mu więzienie

Funkcjonariuszka przypomniała, że za złamanie zakazu kierowania grozi do pięciu lat więzienia, a za prowadzenie auta po pijanemu - do trzech lat. Kierowca, u którego badanie stanu trzeźwości wykaże co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi się liczyć z utratą pojazdu lub jego równowartości.