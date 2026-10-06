Kraków Śmiertelne potrącenie na pasach. Zarzuty i areszt dla 21-latka

Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn o wypadku w Nowym Sączu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: brd24.pl

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We wtorek prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, podała, że 21-latek usłyszał zarzut dotyczący spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Niewykluczone jednak, że dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu po uzyskaniu wyników badań toksykologicznych. Wiadomo, że w momencie wypadku był trzeźwy.

- Mężczyzna uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość. Poruszał się z prędkością 120 kilometrów na godzinę w terenie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60 - podała prokurator.

Zarzuty i areszt dla 21-latka

Dodała, że 21-latek nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił złożenia wyjaśnień. Wyraził skruchę oraz wolę przeproszenia rodziny zmarłego.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

- W tej sprawie występuje zagrożenie surową karą, natomiast z uwagi na obawę, że pobyt podejrzanego na wolności mógłby w sposób destabilizujący wpływać na tok postępowania, prokurator uznał, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa konieczne jest odizolowanie podejrzanego - wyjaśniła Rataj-Mykietyn.

Jak powiedziała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, 21-latek nie był wcześniej karany sądownie, natomiast w ciągu ostatniego roku otrzymał trzy mandaty za przekraczanie prędkości.

Na wtorek zaplanowano czynności z drugim kierowcą, który jest podejrzewany o udział w nielegalnym wyścigu.

- Mężczyzna usłyszy zarzuty, a następnie po przesłuchaniu zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych środków zapobiegawczych - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Wypadek na pasach w Nowym Sączu

Do tragedii doszło w sobotę po południu na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu.

- Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego samochodem marki Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia pieszy, 50-letni mieszkaniec Nowego Sącza, poniósł śmierć na miejscu – mówiła Justyna Basiaga, oficer prasowa nowosądeckiej policji.