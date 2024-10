Marszałek odwołał dyrektora Cogiteonu. W tle kontrola po zarzutach mobbingu w Centrum Nauki

Zarząd województwa małopolskiego podjął uchwałę o odwołaniu dotychczasowego dyrektora Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Piotra Szymańskiego zastąpi Kazimierz Koprowski, który będzie pełnił tę funkcję do momentu wyboru nowej dyrekcji. To pokłosie kontroli, którą Urząd Marszałkowski zlecił w reakcji na doniesienia o mobbingu, który miała stosować wicedyrektorka Cogiteonu Aneta Wądrzyk.

- Zarząd województwa podjął taką decyzję w trosce o dobre funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji w Małopolsce. Założenie jest takie, żeby nie tylko w sposób strategicznie poprawny prowadzić działalność Cogiteonu, ukierunkowaną na dzieci i młodzież, ale też żeby nie powstawały problemy w obrębie samej instytucji – zaznaczył Huptyś, dodając, że Kazimierz Koprowski jest doświadczonym menadżerem, posiadającym kompetencje również w zakresie oświaty. Będzie on kierował placówką w najbliższych miesiącach, do czasu wyboru nowej dyrekcji.

Kontrole w Cogiteonie

Marszałek Małopolski Łukasz Smółka zlecił kontrole w placówce w związku z doniesieniami na temat zachowania wicedyrektoki Cogiteonu Anety Wądrzyk wobec pracowników. W lipcu lokalne media informowały o sytuacjach, do których dochodziło w instytucji. Współpracownicy zarzucali wicedyrektorce, że wulgarnie ich wyzywała, wyrywała z rąk telefony i dokumenty przyniesione do działu kadr, a płaczącej podczas konfrontacji pracownicy zabraniała wyjść do łazienki i wyśmiewała się z niej.