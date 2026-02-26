Logo strona główna
Kraków

Chcą Józefa bez hotelu i bez wysiedleń. Prezydent proponuje "niestandardowe działanie"

Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
Co dalej z kamienicami na Kazimierzu?
Źródło: TVN24
Plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Józefa, który obecnie pozwala deweloperowi na pozbycie się z kamienic lokatorów i stworzenie tam luksusowego hotelu, może ulec zmianie. To pokłosie protestów Krakowian w tej sprawie.

Prezydent Aleksander Miszalski złożył w Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Józefa". Radni debatowali nad nim podczas posiedzenia w środę

Część z nich zapowiedziała złożenie poprawek do tego dokumentu, na co mają czas do 4 marca.

Protest na Kazimierzu

W zeszłym tygodniu lokalne media poinformowały, że lokatorzy mieszkań – 21 osób oraz najemcy niewielkich lokali usługowych mieszczących się w kamienicach przy ul. Józefa 9, 11 i ul. Bożego Ciała 24 na Kazimierzu - otrzymali wypowiedzenia umowy najmu z terminem do końca marca tego roku. Kamienice należą do Zakonu Kanoników Regularnych Luterańskich, który w 2011 podpisał umowę na wieloletnią dzierżawę tych nieruchomości spółce deweloperskiej De Silva. Spółka ta zamierza wyremontować zaniedbane kamienice i zamienić je w luksusowy 5-gwiazkowy hotel; na parterze miałyby się znaleźć także lokale usługowe.

Sprawa wywołała duże emocje społeczne – w niedzielę na ul. Józefa odbył się protest, który zgromadził aktywistów i mieszkańców Krakowa, a prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział podjęcie działań mających na celu ochronę mieszkańców i charakteru zabytkowego Kazimierza.

"Działanie niestandardowe"

Miszalski podczas środowej sesji Rady Miasta zaznaczył, że sprawa jest bardzo aktualna i kryzysowa, dlatego zaproponowane przez niego działania nie są standardowe. - To nie jest standardowe działanie miasta, że ingerujemy w już raz uchwalone plany. Nie chciałbym, żeby to było długofalowo normalną procedurą, ale są sytuacje, bardzo kryzysowe, w których musimy bardzo nagle, ale wyraźnie zabierać głos – podkreślił Miszalski.

Jak zaznaczył, kamienice znajdujące się w kwartale ul. Józefa 9 i 11 oraz Bożego Ciała 29 są mocno zaniedbane i zdewastowane z powodu wieloletnich zaniedbań właściciela nieruchomości.

- Nagle okazuje się, że inwestor chce tam robić hotel, ale równocześnie ten inwestor stosuje wobec mieszkańców, którzy aktualnie tam przebywają działania, które są niezgodne z prawem, chce zmusić ich do przeprowadzki, mimo że są oni chronieni bezterminowymi umowami o najmie. W tym momencie musimy jako miasto mocno zainterweniować i to robimy – podkreślił prezydent Krakowa.

Zaznaczył, że w świetle prawa lokatorzy są chronieni i nie mogą zostać usunięci ze spornych kamienic. Zapowiedział, że miasto udzieli im bezpłatnie pełnej pomocy prawnej, jeżeli jej potrzebują.

Wojewódzka konserwator zabytków – dodał Miszalski – również nie wyraziła pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia kwartału kamienic na hotel.

Miszalski podkreślił, że widząc co się dzieje w obrębie Rynku Głównego aż do Plant, władze miasta muszą walczyć z negatywnymi zjawiskami wywoływanymi przez masową turystykę w centrum Krakowa: gentryfikacją i turystyfikacją.

Wykluczą hotel?

Obecnie działka, na której mogłaby powstać budząca sprzeciw mieszkańców inwestycja, znajduje się na terenie obowiązującego od 8 grudnia 2017 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz". Plan miejscowy na jej obszarze wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi.

Według władz Krakowa, celem sporządzenia nowego planu miejscowego dla rejonu ul. Józefa jest ponowne określenie warunków zagospodarowania dla tego terenu. Nowy dokument – zapowiedział Miszalski – ma wykluczać działalność hotelarską na tym obszarze, a jego przyszłe przeznaczenie ma zostać ustalone w ramach kompromisu i dialogu z zainteresowanymi stronami.

Dodatkowo prezydent zwróci się do władz kościelnych nadzorujących zakon zaangażowany w sprawę z prośbą o interwencję i zajęcie stanowiska po stronie mieszkańców.

Rzecznik krakowskiej kurii ks. Piotr Studnicki poinformował w środę, że metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś zapoznał się już z pisemnym stanowiskiem właściciela kamienic zgromadzeniem Kanoników Regularnych Laterańskich, a ponadto osobiście spotkał z przedstawicielem władz zakonu.

- W czasie rozmowy kard. Ryś otrzymał zapewnienie, że zakon podejmuje wszelkie starania, aby nikomu z lokatorów kamienicy nie stała się krzywda - zaznaczył rzecznik kurii. 

Opracowała Anna Winiarska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Winiarska

