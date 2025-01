czytaj dalej

Potrzebujemy zadbać o zdrowie dzieci i młodzieży i o to, żeby lekcje przebiegały sprawnie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Argumentowała decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej, która będzie nieobowiązkowa. - Nie mogę pozwolić na to, by radykałowie zakłócali lekcje, a do tego to zmierzało - wyjaśniła.