Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób

Śledztwo prowadzone przez Małopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej dotyczy m.in. podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski.

Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z tą sprawą przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie. Tomasza R., Monikę K. T. oraz Dominika G. zatrzymano 19 stycznia. Teraz prokuratura poinformowała o postawieniu całej trójce zarzutów.

Dwie osoby w areszcie

Do przekazania części uzgodnionej kwoty w wysokości 90 tys. zł miało dojść w styczniu 2018 r. w Wiśle. "Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy" - informuje prokuratura.

Dwaj podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Jak podała prokuratura w toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego. Jeden z podejrzanych usłyszał też odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

