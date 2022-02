Rozlał paliwo, wymachiwał nożem i zapalniczką. Był pijany

czytaj dalej

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Sądzie Najwyższym złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zakłada on zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej tego sądu i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydencką propozycję skrytykowali między innymi członkowie sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia. - Jeśli zamiast chirurga mamy w szpitalu rzeźnika, to samo przeniesienie go na inny oddział nie zrobi z niego lekarza - skomentował szef organizacji Krystian Markiewicz.