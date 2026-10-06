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Kraków

Ciało kobiety w domu. Trwa policyjna obława, szukają jej syna. Apel policji

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Trwa policyjna obława
Policyjna obława za 49-latkiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W jednym z domów w miejscowości Zagórze (Małopolskie) odnaleziono ciało 73-latki. Trwa policyjna obława. Poszukiwany jest syn kobiety, który może mieć związek z tą sprawą.

We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Jak podał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, na zwłoki serniorki natrafiła krewna. "Na ciele były obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Trwa policyjna obława
Trwa policyjna obława
Źródło zdjęcia: TVN24

Trwa obława na 49-letniego syna ofiary, który może mieć związek z tą sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.

Trwa policyjna obława
Trwa policyjna obława
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak podkreślił Mateusz Półchłopek, 49-latek pracował za granicą. Raz na jakiś czas przyjeżdżał do domu.

Apel policji

Reporter TVN24 rozmawiał z oficerem prasowym policji w Chrzanowie. Młodszy aspirant Piotr Fudała przekazał, że w działaniach bierze udział znaczna liczba funkcjonariuszy, a kolejni pojawiają się na miejscu.

- Trwają działania zmierzające do ustalenia miejsca przebywania 49-latka. Obecnie poszukujemy go w masywie leśnym. Apelujemy do mieszkańców o niezbliżanie się do lasu, a jeśli w nim przebywają, to prosimy o opuszczenie go i wykonywanie poleceń służb - powiedział policjant.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaChrzanów
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