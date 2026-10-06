Kraków Ciało kobiety w domu. Trwa policyjna obława, szukają jej syna. Apel policji Oprac. Michał Malinowski |

Policyjna obława za 49-latkiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Jak podał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, na zwłoki serniorki natrafiła krewna. "Na ciele były obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Trwa policyjna obława Źródło zdjęcia: TVN24

Trwa obława na 49-letniego syna ofiary, który może mieć związek z tą sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.

Trwa policyjna obława Źródło zdjęcia: TVN24

Dzisiaj, około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację, o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety, w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora. Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) October 6, 2026

Jak podkreślił Mateusz Półchłopek, 49-latek pracował za granicą. Raz na jakiś czas przyjeżdżał do domu.

Apel policji

Reporter TVN24 rozmawiał z oficerem prasowym policji w Chrzanowie. Młodszy aspirant Piotr Fudała przekazał, że w działaniach bierze udział znaczna liczba funkcjonariuszy, a kolejni pojawiają się na miejscu.

- Trwają działania zmierzające do ustalenia miejsca przebywania 49-latka. Obecnie poszukujemy go w masywie leśnym. Apelujemy do mieszkańców o niezbliżanie się do lasu, a jeśli w nim przebywają, to prosimy o opuszczenie go i wykonywanie poleceń służb - powiedział policjant.