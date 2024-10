Trudne dorastanie i pomoc w świetle reflektorów. Kim jest zatrzymany przez CBŚP youtuber?

Dzieciństwo i młodość urodzonego w 1998 roku krakowianina nie należały do łatwych. Gdy miał zaledwie cztery lata, uczestniczył w wypadku samochodowym, wskutek którego zginęła jego babcia, a matka odniosła poważne obrażenia. Ojciec Buddy był bezdomnym alkoholikiem, zmarł z powodu guza mózgu. O zmarłym rodzicu youtuber wypowiadał się z żalem. - Gdyby on to pociągnął, co potrafił, to on byłby w ch** zarobionym gościem. Zajmował się budowlanką, ale taką, że on potrafił wszystko sam z kolegami trzema, czterema, bez zakładania żadnej firmy - mówił w jednym z wywiadów. On sam zawsze podkreślał, że stroni od alkoholu, nie tknął go nawet na swoich 18. urodzinach.