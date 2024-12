Krakowska komunikacja miejska wciąż mierzy się ze skutkami ataku hakerskiego, którego padła ofiarą. Mogło dojść między innymi do wycieku danych pasażerów, choć nie jest to na ten moment stuprocentowo potwierdzone.

Awaria trwa od wtorku. Dotknęła między innymi system sprzedaży biletów i stronę internetową MPK Kraków. Jak podało przedsiębiorstwo, to efekt ataku przeprowadzonego przez międzynarodową grupę hakerską. W czwartek rano rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk przekazał, że "nie ma ani złych, ani dobrych wiadomości". – Nie mam potwierdzenia, że doszło do wycieku danych, nie udało się też na razie przywrócić działania systemów informatycznych – powiedział.

Z kolei Rafał Świerczyński, prezes MPK Kraków poinformował, że w tym samym czasie doszło do innej próby zakłócenia działania komunikacji miejskiej w Krakowie, jednak nie ujawnił, na czym miała ona polegać.

Według komunikatu przekazanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, atak hakerski został przeprowadzony we wtorek wcześnie rano. "Z uzyskanych informacji wynika, że jest to międzynarodowa grupa hakerska przeprowadzająca na zlecenie ataki na przedsiębiorstwa" - przekazano w komunikacie.

Pasażerowie powinni zastrzec PESEL

Jednocześnie przewoźnik skierował zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pracowników MPK oraz pasażerów. "Nie ma obecnie żadnego potwierdzenia, że do takiej kradzieży doszło. Jednak zdecydowaliśmy, że o takim ryzyku powiadomimy wszystkie zainteresowane osoby. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności danych będziemy informować odrębnym komunikatem osoby, których potencjalnie może to dotyczyć" - wskazano w komunikacie.