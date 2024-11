Babcia zaniepokojona losem wnuczki i akcja bułgarskiej policji

Pod koniec października do policjantów z kieleckiej komendy zgłosiła się babcia zmartwiona losem swojej 21-letniej wnuczki, która od trzech lat przebywa w stolicy Bułgarii . Poinformowała, że jest ona przetrzymywana przez swojego partnera, obywatela Bułgarii, w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu.

"Z relacji kobiety wynikało również, że od jakiegoś czasu dochodzi tam do przemocy fizycznej. Policjantka, która zajęła się sprawą za pośrednictwem komunikatora internetowego nawiązała kontakt z 21-latką, która potwierdziła to, co chwilę wcześniej przekazywała policjantom jej babcia" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Kielcach.